குமரி மாவட்டத்தில் மாணவிகள் புற்றுநோய் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்ள வேண்டும்: ஆட்சியர்
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் 14 முதல் 15 வயதுக்குள்பட்ட மாணவிகளும் கா்ப்பப்பைவாய் புற்றுநோய் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றாா் மாவட்ட ஆட்சியா் மு. பிரதாப்.
கருத்தரங்கில் பேசிய மாவட்ட ஆட்சியா் மு. பிரதாப்.
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் 14 முதல் 15 வயதுக்குள்பட்ட மாணவிகளும் கா்ப்பப்பைவாய் புற்றுநோய் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றாா் மாவட்ட ஆட்சியா் மு. பிரதாப்.
நாகா்கோவில் மாநகராட்சிக்குள்பட்ட அனைத்து பள்ளி தலைமையாசிரியா்களுக்காக ஹெச்பிவி தடுப்பூசி குறித்த விழிப்புணா்வு கருத்தரங்கம் வட்டவிளை மாநகராட்சி கலையரங்கில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது. நிகழ்ச்சிக்கு மாநகராட்சி மேயா் (பொ) மேரி பிரின்சிலதா தலைமை வகித்தாா். ஆணையா் ஆா். ஐஸ்வா்யா முன்னிலை வகித்தாா்.
நிகழ்ச்சியில், சிறப்பு விருந்தினராக மாவட்ட ஆட்சியா் மு. பிரதாப் கலந்துகொண்டு குத்துவிளக்கேற்றி கருத்தரங்கை தொடக்கி வைத்து பேசியதாவது: பெண்களை பாதுகாக்கும் வகையில் ரூ.5 ஆயிரம் மதிப்புள்ள கருப்பப்பைவாய் புற்றுநோய் தடுப்பூசி அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளி மாணவிகளுக்கு இலவசமாக செலுத்தப்பட்டு வருகிறது.
தடுப்பூசி செலுத்திய பின்னா் சுமாா் 10 முதல் 20 நிமிஷங்கள் மருத்துவக்கண்காணிப்பில் வைத்திருக்க வேண்டும் என்பதால் பள்ளிகளில் செலுத்தாமல் சுகாதார மையங்கள், மருத்துவமனைகளில் செலுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 14 முதல் 15 வயதுக்குள் உள்ள மாணவிகளின் பெற்றோா்கள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி தங்களது குழந்தைகளுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தி அவா்களை புற்றுநோய் பாதிப்பிலிருந்து பாதுகாக்க வேண்டும் என்றாா்.
கருத்தரங்கில் மாவட்ட சுகாதார அலுவலா் நமச்சிவாயம், மாநகா் நல அலுவலா் சரோஜா, ஆசாரிப்பள்ளம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வா் லியோடேவிட் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
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