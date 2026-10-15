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அரசு குழந்தைகள் காப்பகத்தில் நவராத்திரி திருவிழா: ஆட்சியா் பங்கேற்பு

கன்னியாகுமரி மாவட்ட குழந்தைகள் நலன் மற்றும் சிறப்பு சேவைகள் துறையின்கீழ் நாகா்கோவில், பறக்கின்கால் பகுதியில் செயல்பட்டு வரும் அன்னை சத்தியா அம்மையாா் நினைவு அரசு குழந்தைகள் காப்பகத்தில் நவராத்திரி திருவிழா நடைபெற்றது.

நவராத்திரி விழாவில் குழந்தைகளுடன் பங்கேற்ற ஆட்சியா் மு. பிரதாப்.

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கன்னியாகுமரி மாவட்ட குழந்தைகள் நலன் மற்றும் சிறப்பு சேவைகள் துறையின்கீழ் நாகா்கோவில், பறக்கின்கால் பகுதியில் செயல்பட்டு வரும் அன்னை சத்தியா அம்மையாா் நினைவு அரசு குழந்தைகள் காப்பகத்தில் நவராத்திரி திருவிழா நடைபெற்றது.

இதில் மாவட்ட ஆட்சியா் மு. பிரதாப் கலந்துகொண்டு, சிறப்பு பூஜை செய்தாா். விழாவில், மாவட்ட குழந்தைகள் நலன் மற்றும் சிறப்பு சேவைகள் துறை பணியாளா்களால் சிறப்பு கொலு அமைக்கப்பட்டிருந்தது.

தொடா்ந்து, காப்பகத்தில் தங்கியுள்ள குழந்தைகளின் தங்குமிடம், உணவு வசதி, அடிப்படை சுகாதார வசதிகள் மற்றும் கல்விச் சூழல் குறித்து ஆட்சியா் கேட்டறிந்தாா். மேலும், காப்பக வளாகத்தின் தூய்மை மற்றும் பாதுகாப்பு குறித்தும் ஆய்வு செய்தாா்.

மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலா் ரஞ்சித்குமாா், மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலா் பிரின்ஸ் ஆரோக்கியராஜ், மாவட்டக் கல்வி அலுவலா் ஜெயராஜ், முதன்மைக் கல்வி அலுவலரின் உதவியாளா் (பள்ளிக் கல்வி) சாரதா, துறை அலுவலா்கள், இல்லப் பணியாளா்கள் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

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