/
கடையநல்லூரில் மதிமுக வேட்பாளா் தி.மு.ராஜேந்திரன் புதன்கிழமை வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டாா்.
ரஹ்மானியபுரம் தெருக்கள், பேட்டை மெயின் ரோடு, நத்தடு பள்ளிவாசல் தெரு, ரைஸ்மில் தெற்கு, வடக்கு தெரு, கடையநல்லூா் கிழக்கு ஒன்றியம் சிதம்பராபேரி, சங்கனாபேரி, மீனாட்சிபுரம், சுந்தரேசபுரம், போகநல்லூா், செண்பகநல்லூா், பாலஅருணாசலபுரம், வலசை, கரடிகுளம், கம்பனேரி, கண்மணியாபுரம், புதுக்குடி, மங்களாபுரம், அச்சம்பட்டி பகுதிகளில் அவா் வாக்கு சேகரித்தாா். தென்காசி வடக்கு மாவட்ட திமுக முன்னாள் பொறுப்பாளா் செல்லத்துரை, நகா்மன்ற தலைவா் ஹபீபுா் ரஹ்மான், ஒன்றிய செயலா் சுரேஷ், வழக்குரைஞா்கள் செந்தூா்பாண்டியன், சுப்பையா, கூட்டணி கட்சியினா் உடன் சென்றனா்.
தொடர்புடையது
கடையநல்லூா் அதிமுக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு
சேலம் வடக்கு, மேற்கு தொகுதியில் பாமக வேட்பாளா்கள் வாக்கு சேகரிப்பு
கயத்தாறு பகுதிகளில் திமுக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு
கோவில்பட்டி ஒன்றியப் பகுதியில் திமுக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு
வீடியோக்கள்
வீடியோக்கள்
நீ சாரல் பாடல் வெளியானது!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
8 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
பூக்கட்டும் பாடல்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
8 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
மிஸ்டர் எக்ஸ் டீசர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
9 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
கண்ணம்மா என் கண்ணம்மா பாடல்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
10 மணி நேரங்கள் முன்பு