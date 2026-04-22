இரட்டைகுளம் கால்வாய்த் திட்டம் அரசாங்கத்தால் கைவிடப்பட்ட நிலையில் அந்தத் திட்டம் தொடங்கப்படவுள்ளதாக பொய் பிரசாரம் செய்து சுவரொட்டி ஒட்டியுள்ளதாக தென்காசி தொகுதி திமுக வேட்பாளா் கலைகதிரவன், அவருக்கு உதவியவா் மீது அதிமுக நிா்வாகி புகாா் மனு அளித்துள்ளாா்.
இதுதொடா்பாக தென்காசி தெற்கு மாவட்ட அதிமுக விவசாயப் பிரிவு செயலா் கிருஷ்ணசாமி, தென்காசி மாவட்ட தோ்தல் அலுவலா், ஆட்சியா் ஏ.கே.கமல்கிஷோரிடம் அளித்த புகாா் மனு:
தோ்தல் நடத்தை விதிகள் அமலில் உள்ள நிலையில், வடக்கு காவலாக்குறிச்சியைச் சோ்ந்த மாடசாமி என்பவா் இரட்டை குளம் கால்வாய் திட்டத்துக்கு ரூ. 72 கோடியும், நிலத்தை கையகப்படுத்த ரூ. 11.50 கோடியும் நிதி ஒதுக்கப்பட்டு, மண் ஆய்வுப் பணிகள் முடிவடைந்து விரைவில் பணிகள் தொடங்கப்படவுள்ளதாகத் தெரிவித்து, திமுக வேட்பாளா் கலை கதிரவனுக்கு வாக்களிக்கக் கோரி சுவரொட்டி ஒட்டியுள்ளாா்.
ஆனால், இந்தத் திட்டம் கைவிடப்பட்டது என்று கடித எண் 19891/எஸ்2/2021-3
மூலம் 17-03-2022-ஆம் ஆண்டு அறிவிக்கப்பட்டது. அரசாங்கத்தால் கைவிடப்பட்ட ஒரு திட்டத்தை தற்போது செயல்படுத்தி வருவதாக போலியாக சுவரொட்டி ஒட்டியுள்ளாா். திமுக வேட்பாளா் கலைகதிரவன் தூண்டுதலின் பேரில் இச் செயல் நடைபெற்றது. இது, தோ்தல் நடத்தை விதிமீறலாகும். எனவே, சுவரொட்டி ஓட்டிய செலவை திமுக வேட்பாளா் கலைகதிரவனின் செலவு கணக்கில் பதிவு செய்ய வேண்டும் என அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
