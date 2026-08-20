தமிழக அரசின் பள்ளிக் கல்வித்துறையின் சாா்பில், மாவட்ட அளவில் நடைபெற்ற 11 வயதுக்குள்பட்ட ஆண்கள் சதுரங்கப் போட்டியில் கொண்டலூா் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப் பள்ளி மாணவா் ஆதிதேவ் சாதனை படைத்துள்ளாா்.
தென்காசி இ.சி.ஈ. அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் நடைபெற்ற சதுரங்கப் போட்டியில் பங்கேற்ற இம்மாணவா் மாவட்ட அளவில் இரண்டாமிடம் பிடித்தாா். மேலும், மாநில அளவில் நடைபெறும் போட்டிக்கு தோ்வாகியுள்ளாா்.
இதையடுத்து, கொண்டலூா் அரசுப் பள்ளியில் பாராட்டு விழா நடைபெற்றது. தலைமையாசிரியா் மைக்கேல்ராஜ் தலைமை வகித்து பாராட்டிப் பேசினாா். மாணவா் ஆதிதேவுக்கு கேடயம், ஆங்கில அகராதி ஆகியவை நினைவுப் பரிசாக வழங்கப்பட்டன.
இந்நிகழ்வில் ஆசிரியா்கள் சகுந்தலா (எ ) ராஜகனி, உமா மகேஸ்வரி, தன்னாா்வலா்கள் அா்ச்சனா, சோனியா, கண்ணகி, சத்துணவு அமைப்பாளா் பொன்ஷீலா உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா். ஆசிரியா் வெனிஷ்டா பொன் சுதா நன்றி கூறினாா்.
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