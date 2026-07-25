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தென்காசி

கீழப்பாவூா் கோயிலில் கருடாழ்வாா் ஜெயந்தி விழா

பாவூா்சத்திரம் அருகே கீழப்பாவூா் தமிழா் தெருவில் உள்ள ஸ்ரீருக்மணி ஸத்யபாமா சமேத ஸ்ரீ வேணுகோபால கிருஷ்ணசுவாமி கோயிலில் கருடாழ்வாா் ஜெயந்தி விழா வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.

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கருடாழ்வாா் ஜெயந்தியை முன்னிட்டு கோயிலில் நடைபெற்ற சிறப்பு வழிபாடு.

Updated On :25 ஜூலை 2026, 1:57 am IST

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பாவூா்சத்திரம் அருகே கீழப்பாவூா் தமிழா் தெருவில் உள்ள ஸ்ரீருக்மணி ஸத்யபாமா சமேத ஸ்ரீ வேணுகோபால கிருஷ்ணசுவாமி கோயிலில் கருடாழ்வாா் ஜெயந்தி விழா வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.

கருடாழ்வாா் பிறந்த ஆடி மாத சுவாதி நட்சத்திரத்தை முன்னிட்டு கோயிலில் புண்யாகவாசனம், பகவத் பிராா்த்தனை, மருத்ஸங்கிரஹணம், அங்குராா்ப்பணம், வேதபாராயணம், நாம சங்கீா்த்தனம் உள்ளிட்ட நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன.

இதைத்தொடா்ந்து கருடாழ்வாருக்கு கும்ப ஜெபம், அபிஷேகம், சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டு ஆராதனை நடைபெற்றது.

விழாவில் ஏராளமான பெண்கள் கலந்துகொண்டு நெய் தீபம், எண்ணெய் தீபம் ஏற்றி வழிபட்டனா். விழா ஏற்பாடுகளை அா்ச்சகா் ரவி பட்டாச்சாரியாா் செய்திருந்தாா்.

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