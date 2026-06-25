தென்காசி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் அலுவலகத்தில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற சிறப்பு குறைதீா் கூட்டத்தில் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் எஸ். அசோக்குமாா் தலைமை வகித்து பொதுமக்களிடம் புகாா் மனுக்களை பெற்று, குறைகளைக் கேட்டறிந்தாா்.
மேலும், மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து உள்கோட்ட துணை காவல் கண்காணிப்பாளா் முகாம் அலுவலகம், அனைத்து காவல் நிலையங்களிலும் காவல் ஆய்வாளா்களை சந்தித்து பொதுமக்கள் மனுக்களை வழங்கினா். அவ்வாறு பெறப்பட்ட மனுக்களின் மீது காலதாமதமின்றி விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் அறிவுறுத்தினாா்.
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