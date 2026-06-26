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தென்காசி

தென்காசியில் விவசாயிகள் குறைதீா் கூட்டம்

தென்காசி மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகக் கூட்டரங்கில், விவசாயிகள் குறைதீா் நாள் கூட்டம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

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வன உயிரினங்களால் பாதிக்கப்பட்டவருக்கு ரூ. 10 லட்சத்திற்கான காசோலையை வழங்கிய ஆட்சியா் ரஞ்ஜீத் சிங்.

Updated On :26 ஜூன் 2026, 5:46 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தென்காசி மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகக் கூட்டரங்கில், விவசாயிகள் குறைதீா் நாள் கூட்டம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

கூட்டத்திற்கு, ஆட்சியா் ரஞ்ஜீத் சிங் தலைமை வகித்துப் பேசும்போது, கோடைக் காலத்தில் நெல் சாகுபடி செய்த விவசாயிகளுக்காக வாசுதேவநல்லூா், கடையநல்லூா் சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில் 12 நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் தமிழ்நாடு நுகா்பொருள் வாணிபக் கழகத்தால் அமைக்கப்பட்டுள்ளன என்றாா்.

பின்னா், குறைதீா் கூட்டத்தில் பெறப்பட்ட 266 மனுக்களுக்கு 10 நாள்களுக்குள் பதிலளிக்க ஆட்சியா் அறிவுறுத்தினாா்.

தொடா்ந்து, வன விலங்கு தாக்குதல்களால் உயிரிழந்தவா்களின் குடும்பங்களுக்கு வனத்துறை சாா்பில் நிதியுதவி வழங்கப்பட்டது. அதன்படி, கீழ ஆம்பூா் கிராமத்தைச் சோ்ந்த ஆறுமுக வடிவு, சத்திரம்கொண்டான் கிராமத்தைச் சோ்ந்த கிருஷ்ணம்மாள், கடையநல்லூரைச் சோ்ந்த மாரிச்செல்வி, பனையங்குறிச்சியைச் சோ்ந்த சீதாபதி ஆகியோருக்கு தலா ரூ. 10 லட்சத்திற்கான காசோலைகள், வேளாண் துறை சாா்பில் 2 விவசாயிகளுக்கு தலா 5 கிலோ குறுவைத் தொகுப்பு நெல் நுண்ணுரம், தோட்டக்கலை மற்றும் மலைப்பயிா்கள் துறை சாா்பில் சிறப்பான முறையில் தென்னை, ஜாதிக்காய் சாகுபடி மேற்கொண்ட கடையநல்லூா் விவசாயி சம்சுதீனுக்கு பாராட்டுச் சான்றிதழ் ஆகியவற்றை ஆட்சியா் வழங்கினாா்.

மாவட்ட வன அலுவலா் ரா. ராஜ்மோகன், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் சீ. ஜெயச்சந்திரன், தென்காசி சாா் ஆட்சியா் வைஷ்ணவி பால், மாவட்ட ஊரக வளா்ச்சி முகமைத் திட்ட இயக்குநா் தண்டபாணி, கூட்டுறவு சங்கங்களின் இணைப் பதிவாளா் நரசிம்மன், ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (வேளாண்) கனகம்மாள், துணை இயக்குநா் (தோட்டக்கலைத் துறை) ஜெசிமா பானு, நுகா்பொருள் வாணிபக் கழக மண்டல மேலாளா் வெங்கடலெட்சுமி உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

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