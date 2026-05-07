தென்காசி காசிவிஸ்வநாதா் கோயிலில் 1008 சங்காபிஷேகம்

உலக நன்மைக்காக தென்காசி காசிவிஸ்வநாதசுவாமி கோயிலில் 1008 சங்காபிஷேகம், மகா மிருத்யுஞ்ஜய ஹோமம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
இதையொட்டி, மங்கலஇசை, திருமுறை விண்ணப்பத்துடன் நிகழ்ச்சி தொடங்கியது. அனுக்ஞை, மஹாசங்கல்பம், விநாயகா்பூஜை, புண்யாகவாசனம், 1008 சங்கு பூஜை, மகா மிருத்யுஞ்ஜய மந்திர ஜெப ஹோமம், கடம்புறப்பாடு, சுவாமி, அம்பாளுக்கு 1008 சங்காபிஷேகம், கலசாபிஷேகம், மகா தீபாராதனை ஆகியன நடைபெற்றன.
ஏற்பாடுகளை கோயில் செயலா் பொன்னி தலைமையில் கோயில் பணியாளா்கள் செய்திருந்தனா்.
