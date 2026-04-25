Dinamani
காஞ்சிபுரம் காளிகாம்பாள் கோயிலில் மகா சண்டி ஹோமம்

காஞ்சிபுரத்தில் ஆதிபீட பரமேசுவரி காளிகாம்பாள் கோயிலில் நடைபெற்ற மகா சண்டி ஹோமத்தில் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்த பக்தா்கள்.

Updated On :25 ஏப்ரல் 2026, 7:09 pm

காஞ்சிபுரம் காளிகாம்பாள் கோயிலில் உலக நன்மைக்காக மகா சண்டி ஹோமமும், அதையடுத்து மூலவருக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் மற்றும் தீபாராதனைகளும் சனிக்கிழமை நடைபெற்றன.

பெரிய காஞ்சிபுரத்தில் ஆதிகாமாட்சி அம்மன் என அழைக்கப்படும் ஆதி பீட பரமேசுவரி காளிகாம்பாள் கோயிலில் வசந்த நவராத்திரி தொடக்க நாளையொட்டி, கோயிலில் அமைக்கப்பட்டிருந்த பந்தலில் உலக நன்மைக்காக மகா சண்டி ஹோமம் நடைபெற்றது. மகா கணபதி பூஜை, கோ பூஜை, கன்யா பூஜை, தம்பதியா் பூஜை ஆகியவற்றுக்குப் பின்னா் நடைபெற்ற மகா சண்டி ஹோமத்தில் திரவியங்கள், பட்டாடைகள், மலா் மாலைகள் ஆகியன சமா்ப்பிக்கப்பட்டன.

பின்னா் பூா்ணாஹுதி, தீபாராதனைக்குப் பிறகு மூலவா் ஆதி பீட பரமேசுவரி காளிகாம்பாளுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்கார தீபாராதனைகளும் நடைபெற்றன. கோயில் அறங்காவலா் குழு உறுப்பினா்கள், திரளான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டு காமாட்சியை தரிசனம் செய்தனா்.

மகா சண்டி ஹோமம் நடைபெற்றதையொட்டி, மண்டபத்தில் லட்சுமி, சரஸ்வதி மற்றும் காமாட்சி அம்மன் ஆகியோா் சிறப்பு அலங்காரத்தில் பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்தனா்.

தொடர்புடையது

சிதம்பரம் ஸ்ரீநடராஜருக்கு மே 9-இல் மகாபிஷேகம்

சிதம்பரம் ஸ்ரீநடராஜருக்கு மே 9-இல் மகாபிஷேகம்

கோவில்பட்டி முருகன் கோயிலில் வருஷாபிஷேகம்

கோவில்பட்டி முருகன் கோயிலில் வருஷாபிஷேகம்

மேல்மலையனூா் அங்காளம்மன் கோயிலில் பௌா்ணமி பூஜை

மேல்மலையனூா் அங்காளம்மன் கோயிலில் பௌா்ணமி பூஜை

ஸ்ரீமாரியம்மன் கோயில் மகா கும்பாபிஷேகம்

ஸ்ரீமாரியம்மன் கோயில் மகா கும்பாபிஷேகம்

கன்னக்குழியா பாடல்!
வீடியோக்கள்

கன்னக்குழியா பாடல்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
மண்டாடி படப்பிடிப்பு நிறைவு!
வீடியோக்கள்

மண்டாடி படப்பிடிப்பு நிறைவு!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
வெற்றி உற்சாகத்தில் ஆர்சிபி கோலி | IPL 2026 | RCB | GT | RCB VS GT | Virat kohli
வீடியோக்கள்

வெற்றி உற்சாகத்தில் ஆர்சிபி கோலி | IPL 2026 | RCB | GT | RCB VS GT | Virat kohli

தினமணி செய்திச் சேவை

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
வாக்கு சதவீதம் உயர்வுக்கு Vijay காரணமா?
வீடியோக்கள்

வாக்கு சதவீதம் உயர்வுக்கு Vijay காரணமா?

தினமணி செய்திச் சேவை

24 ஏப்ரல் 2026