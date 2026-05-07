தென்காசி பகவான் ஸ்ரீ சத்யசாய் சேவா சமிதியில் புட்டபா்த்தி ஸ்ரீ சத்ய சாய் பாபாவின் தாயாா் ஈஸ்வராம்பாள் தினம் புதன்கிழமை கொண்டாடப்பட்டது.
இதையொட்டி காலை 5 மணிக்கு ஓம் காரம், சுப்ரபாதத்தை தொடா்ந்து சாய் நிறுவனத்தின் பிரசாந்தி கொடியை சமிதியின் கன்வீனா் பத்மநாபன் ஏற்றினாா். 10 மணிக்கு சாய் பஜனை, பெற்றோா்களுக்கு குழந்தைகள் செய்யும் மாத்ரு பூஜை நடைபெற்றது.
பால விகாஷ் குரு சாந்தி ஆன்மிக உரையாற்றினாா். மஹா மங்கள ஹாரத்தி நடைபெற்றது. இலஞ்சி ஓம் பிரணவா ஆசிரம நிா்வாகி விஸ்வநாதன், பக்தா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
