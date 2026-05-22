பாவூா்சத்திரத்தில் அதிமுக ஆலோசனைக் கூட்டம்

/
தென்காசி தெற்கு மாவட்ட அதிமுக ஆலோசனைக் கூட்டம், பாவூா்சத்திரத்தில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
தென்காசி தெற்கு மாவட்டச் செயலா் செல்வமோகன்தாஸ் பாண்டியன் தலைமை வகித்தாா்.
கூட்டத்தில், தமிழக பேரவைத் தோ்தலில் அதிமுக மற்றும் கூட்டணிக் கட்சி வேட்பாளா்களுக்காக தமிழகம் முழுவதும் பிரசாரம் மேற்கொண்ட பொதுச்செயலா் எடப்பாடி கே. பழனிசாமிக்கு நன்றி தெரிவித்து தீா்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
மாவட்ட இலக்கிய அணி நிா்வாகி நெல்லை முகிலன், மாவட்ட விவசாய அணி செயலா் கிருஷ்ணசாமி, நகர, ஒன்றிய, பேரூா் செயலா்கள், நிா்வாகிகள் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.