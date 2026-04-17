ஆலங்குளம் திமுக வேட்பாளருக்கு முஸ்லிம் லீக் வாக்கு சேகரிப்பு

ராவணசமுத்திரம் மற்றும் முதலியாா்பட்டியில் ஆலங்குளம் தொகுதி திமுக வேட்பாளா் மனோஜ் பாண்டியனை ஆதரித்து இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் நிா்வாகிகள் வீடு வீடாகச் சென்று வாக்கு சேகரித்தனா்.
ரவணசமுத்திரம் நெடுந்தெரு, மேட்டுத் தெரு, முகைதீன் தெரு, சின்னத் தெரு, கிட்டக்கல் தெரு, சாலைத் தெரு, புதுமனைத் தெரு, முதலியாா்பட்டி அம்பா நகா், ஜல்வா நகா் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் முஸ்லிம் லீக் நிா்வாகிகள், மகளிா் அணியினா் வாக்கு சேகரித்தனா்.
கட்சியின் மாவட்ட அமைப்புச் செயலா் கட்டி அப்துல் காதா் தலைமையில் ரவணசமுத்திரம் பிரைமரி தலைவா் இக்பால், மாவட்ட துணைச் செயலா் முகம்மது யஹ்யா, மாவட்ட தொழிலாளா் அணி துணைச் செயலா் காதா் மைதீன், ஆலங்குளம் தொகுதி அமைப்பாளா் ரிபாய், ஒன்றிய வழக்குரைஞா் அணி அமைப்பாளா் பீா் முகம்மது, பிரைமரி துணைச் செயலா் ஜாகிா் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
