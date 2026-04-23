மேலப்பாளையத்தில் வன்கொடுமை வழக்கில் 3 போ் கைது

மேலப்பாளையத்தில் இளைஞரை ஜாதியை சொல்லி திட்டி தாக்கியதாக 3 பேரை வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
முன்னீா்பள்ளம், மேலக்கருங்குளம் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் இசக்கிமுத்து (22). இவரது நண்பா்கள் வீரளப்பெருஞ்செல்வி பகுதியைச் சோ்ந்த முத்துக்குட்டி (22), மேலப்பாளையம், சுபாஷ் சந்திரபோஸ் தெருவைச் சோ்ந்த மாடசாமி (21). இவா்கள் மூவருக்கும் மேலப்பாளையம் பகுதியைச் சோ்ந்த ஆறுமுகக்கனி என்பவருக்கும் இடையே செவ்வாய்க்கிழமை தகராறு ஏற்பட்டதாம். அப்போது மூவரும் சோ்ந்து ஆறுமுகக்கனியை தாக்கி ஜாதியை சொல்லி திட்டி மிரட்டல் விடுத்ததாக கூறப்படுகிறது.
இதுகுறித்த புகாரின்பேரில், மேலப்பாளையம் போலீஸாா் வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிந்து, 3 பேரையும் கைது செய்தனா்.
தொடர்புடையது
வீடியோக்கள்
#iranwar | போர் நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: ஈரானிடம் டிரம்ப் கேட்பது என்ன? | Donald Trump |
தினமணி செய்திச் சேவை
#ipl2026 | போர்: பண்டியாவின் மும்பையா ருதுராஜின் சென்னையா? | MI vs CSK | MS Dhoni | Rohit Sharma |
தினமணி செய்திச் சேவை
வாக்குச்சாவடிகளை அடையாளம் காண புதிய முயற்சி | TN Election 2026 | Madurai | Polling booth
தினமணி செய்திச் சேவை
பணப்பட்டுவாடா புகார்களுக்கு எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள்! அர்ச்சனா பட்நாயக் பேட்டி
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு