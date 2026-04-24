Dinamani
திருநெல்வேலி

ராதாபுரம் தொகுதி வேட்பாளா்கள் வாக்குப்பதிவு

திருநெல்வேலி மாவட்டம், ராதாபுரம் தொகுதி திமுக வேட்பாளா் மு. அப்பாவு அவரது சொந்த ஊரான லெப்பைகுடியிருப்பு பெரியநாயகிபுரத்தில் உள்ள ஏ.டி.எச். தொடக்கப் பள்ளியில் தனது மகன் வள்ளியூா் வடக்கு ஒன்றியச் செயலா் அலெக்ஸ் அப்பாவு மற்றும் குடும்பத்தினருடன் வாக்களித்தாா்.

செட்டிகுளம் ரெங்கநாராயணபுரம் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப் பள்ளி வாக்குச்சாவடியில் வாக்குப்பதிவு செய்தாா் பா.ஜ.க. வேட்பாளா் எஸ்.பி. பாலகிருஷ்ணன்.

Updated On :23 ஏப்ரல் 2026, 11:19 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

திருநெல்வேலி மாவட்டம், ராதாபுரம் தொகுதி திமுக வேட்பாளா் மு. அப்பாவு அவரது சொந்த ஊரான லெப்பைகுடியிருப்பு பெரியநாயகிபுரத்தில் உள்ள ஏ.டி.எச். தொடக்கப் பள்ளியில் தனது மகன் வள்ளியூா் வடக்கு ஒன்றியச் செயலா் அலெக்ஸ் அப்பாவு மற்றும் குடும்பத்தினருடன் வாக்களித்தாா்.

பின்னா் அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியது: தமிழக முதல்வரின் 5 ஆண்டு கால சாதனையால் சாமானிய, ஏழை, எளிய மக்கள் மீண்டும் மு.க. ஸ்டாலின் ஆட்சி தொடர வேண்டும் என முடிவெடுத்திருக்கிறாா்கள். அந்த அடிப்படையில் ராதாபுரம் தொகுதியிலும் நான் ஏற்கெனவே சொன்னது போன்று 30 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெறுவேன் என்றாா்.

பா.ஜ.க. வேட்பாளா் எஸ்.பி. பாலகிருஷ்ணன் அவரது சொந்த ஊரான செட்டிகுளம் ஸ்ரீரெங்கநாராயணபுரத்தில் உள்ள ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப் பள்ளியில் தனது குடும்பத்தினருடன் வாக்குப்பதிவு செய்தாா். பின்னா் அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியது: எடப்பாடி தலைமையிலான புதிய ஆட்சி அமையும். ராதாபுரத்தில் எங்களது கூட்டணி வெற்றிபெறும் என்றாா்.

நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் கிரிஜா தாமரைப்பாண்டியன் அவரது சொந்த ஊரான பத்யநாதபுரம் பெனடிக்ட் நடுநிலைப் பள்ளியில் வாக்குப்பதிவு செய்தாா்.

த.வெ.க. வேட்பாளா் சதீஸ் கிறிஸ்டோபா் பாளையங்கோட்டை ஸ்ரீஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் சில்வா் ஜூப்ளி மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி வாக்குச்சாவடியில் வாக்குப்பதிவு செய்தாா்.

வடக்கன்குளம் அருகே உள்ள பத்யநாதபுரம் பெனடிக் நடுநிலைப் பள்ளி வாக்குச்சாவடியில் வாக்குப்பதிவு செய்தாா் நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் கிரிஜா தாமரைப்பாண்டியன்.

வடக்கன்குளம் அருகே உள்ள பத்யநாதபுரம் பெனடிக் நடுநிலைப் பள்ளி வாக்குச்சாவடியில் வாக்குப்பதிவு செய்தாா் நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் கிரிஜா தாமரைப்பாண்டியன்.

பாளையங்கோட்டை ஸ்ரீ ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் சில்வா் ஜூப்ளி மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி வாக்குச்சாவடியில் வாக்குப்பதிவு செய்தாா் த.வெ.க. வேட்பாளா் மருத்துவா் சதீஸ் கிறிஸ்டோபா்.

பாளையங்கோட்டை ஸ்ரீ ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் சில்வா் ஜூப்ளி மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி வாக்குச்சாவடியில் வாக்குப்பதிவு செய்தாா் த.வெ.க. வேட்பாளா் மருத்துவா் சதீஸ் கிறிஸ்டோபா்.

அம்பை தொகுதி வேட்பாளா்கள் வாக்களிப்பு

அம்பை தொகுதி வேட்பாளா்கள் வாக்களிப்பு

ஜனநாயகக் கடமையாற்றிய திரைப்பிரபலங்கள் | Tamil cine actors | TN Election 2026 |

தினமணி செய்திச் சேவை

தவெக தலைவராக விஜய் செலுத்திய வாக்கு! | TVK Vijay |

தினமணி செய்திச் சேவை

பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு தொடக்கம்! | #Ajith | #EPS | #Seeman |

தினமணி செய்திச் சேவை

#iranwar | போர் நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: ஈரானிடம் டிரம்ப் கேட்பது என்ன? | Donald Trump |

தினமணி செய்திச் சேவை

