நெல்லை வரதராஜ பெருமாள் கோயிலில் சித்திரை பிரம்மோற்சவ கொடியேற்றம்

திருநெல்வேலி சந்திப்பில் உள்ள அருள்மிகு வரதராஜ பெருமாள் கோயிலில் சித்திரை பிரம்மோற்சவம் வியாழக்கிழமை கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது.

கொடியேற்றத்திற்கு பின்பு நடைபெற்ற மகா தீபாராதனை.

Updated On :30 ஏப்ரல் 2026, 11:31 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

இதையொட்டி, கோயிலில் காலை சிறப்பு வழிபாடுகளுக்கு பின்பு கொடிமரத்தில் கொடியேற்றப்பட்டு மகா தீபாராதனையும், பெருமாள் மற்றும் தாயாருக்கு சிறப்பு திருமஞ்சனமும் நடைபெற்றன. இரவில் அன்னவாகனத்தில் பெருமாள் வீதியுலா வந்தாா்.

5ஆம் திருநாளான திங்கள்கிழமை (மே 4) காலை 8 மணிக்கு வெள்ளித் தோளுக்கினியானில் ரத்னங்கி சேவையும், இரவு 10 மணிக்கு வரதராஜ பெருமாள் கருடசேவையிலும் காட்சியளிக்கிறாா்.

திருவிழா நாள்களில் தினமும் காலை மற்றும் மாலையில் பல்வேறு வாகனங்களில் பெருமாள் எழுந்தருளி வீதியுலா வருகிறாா்.

மே 8 ஆம் தேதி காலை 7 மணிக்கு தேரோட்டம் நடைபெறுகிறது. இரவு 8 மணிக்கு வெள்ளிப் பல்லக்கில் தவழ்ந்த கிருஷ்ணன் திருக்கோலத்தில் பெருமாள் திருவீதியுலா நடைபெறுகிறது.

மே 9 ஆம் தேதி நண்பகல் 12 மணிக்கு தாமிரவருணியில் தீா்த்தவாரியும், 10 ஆம் தேதி காலை 9 மணிக்கு கந்தப்பொடி உத்ஸவத்தையொட்டி பெருமாள் வெள்ளி தோளுக்கினியானிலும் வீதியுலாவும் நடைபெற உள்ளன.

