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திருநெல்வேலி

நெல்லை, தென்காசி மாவட்ட அணைகள் நீா் மட்டம் (1.7.2026)

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பாபநாசம் அணை. - கோப்புப்படம்

Updated On :2 ஜூலை 2026, 5:23 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பாபநாசம்-86.30

சோ்வலாறு-82.54

மணிமுத்தாறு-75.17

வடக்கு பச்சையாறு-6

நம்பியாறு-14

கொடுமுடியாறு-46.75

தென்காசி மாவட்டம்

கடனா-61.60

ராமநதி-60.25

கருப்பாநதி-47.90

குண்டாறு-36.10

அடவிநயினாா்-81.75...

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