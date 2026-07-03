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திருநெல்வேலி

திசையன்விளை பள்ளியில் விழிப்புணா்வு பேரணி

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Updated On :3 ஜூலை 2026, 4:52 am IST

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திருநெல்வேலி மாவட்டம், திசையன்விளை ஜெயராஜேஷ் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியில் போதைக்கு எதிரான விழிப்புணா்வு பேரணி நடைபெற்றது.

வட்டாட்சியா் ரமேஷ், திசையன்விளை காவல் நிலைய ஆய்வாளா் சுரேஷ் எழில் சிங் ஆகியோா் கொடியசைத்து பேரணியை தொடக்கி வைத்தனா். மேலும், போதைக்கு எதிராக மாணவா்கள் விழிப்புணா்வோடு இருக்க வேண்டும் என பேசினா்.

பேரணியில் மாணவா்கள் விழிப்புணா்வு பதாகைகளை ஏந்திக் சென்றனா். பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் ஓரங்க நாடகம், விழிப்புணா்வு நாடகம் நடத்தப்பட்டது. ஏற்பாடுகளை, பள்ளி முதல்வா் ராஜேஸ்வரி தலைமையில் ஆசிரியா்கள் செய்திருந்தனா்.

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