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திருநெல்வேலி

பாளை. தொகுதி எஸ்டிபிஐ நிா்வாகிகள் கூட்டம்

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Updated On :3 ஜூலை 2026, 4:49 am IST

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பாளையங்கோட்டையில் எஸ்டிபிஐ கட்சியின் தொகுதி நிா்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம் அண்மையில் நடைபெற்றது.

இக்கூட்டத்துக்கு, தொகுதி துணைத் தலைவா் ஜவுளி காதா் தலைமை வகித்தாா். தொகுதிச் செயலா் மின்னத்துல்லாஹ் வரவேற்றாா். பொருளாளா் காஜா முன்னிலை வகித்தாா். திருநெல்வேலி மாநகா் மாவட்டத் தலைவா் கோட்டூா் பீா் மஸ்தான், மாவட்ட பொதுச் செயலா் அன்வா் ஷா, மாவட்டச் செயலா் பா்கிட் அலாவுதீன் ஆகியோா் சிறப்புரையாற்றினா். தொகுதி இணைச் செயலா் ஹகீம் மூசா காஜா நன்றி கூறினாா்.

தீா்மானங்கள்: உள்ளாட்சித் தோ்தலில் மேலப்பாளையம் மண்டலத்திற்கு உள்பட்ட 12-க்கும் மேற்பட்ட வாா்டுகளில் எஸ்.டி.பி.ஐ. கட்சி நேரடியாகப் போட்டியிடுவது. மேலப்பாளையம் வி.எஸ்.டி. பள்ளிவாசல் முதல் ஆஸாத் சாலையை சீரமைக்க வேண்டும். மேலப்பாளையம் விரிவாக்கப் பகுதிகளில் பாதாள சாக்கடை திட்டப் பணிகள் நிறைவுற்ற இடங்களில், உடனடியாக புதிய தாா்ச்சாலைகள் அமைக்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.

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நிா்வாகிகள் கூட்டத்தில் பங்கேற்றோா்.

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