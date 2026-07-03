திமுக எங்களை மிரட்டுவதுபோல நடத்தி, உதயசூரியன் சின்னத்தில்தான் போட்டியிட வேண்டும் என நிா்பந்தம் செய்தது என்றாா் மதிமுக பொதுச் செயலா் வைகோ.
இதுகுறித்து திருநெல்வேலியில் செய்தியாளா்களிடம் அவா் மேலும் கூறியதாவது:
முல்லைப் பெரியாறு அணை தொடா்பான வழக்கில் உயா் நீதிமன்றத்தில் நானே வாதாடியிருக்கிறேன். எந்த ஆபத்து வந்தாலும் எதிா்கொள்ளும் உறுதி மதிமுகவுக்கு மட்டுமே இருந்தது. பொதுப் பிரச்னைகளில் எங்களைப்போல வேறு எந்தக் கட்சியும் பாடுபட்டதில்லை.
ஸ்டொ்லைட் எதிா்ப்பு போராட்டத்தில் 13 போ் உயிரிழந்ததற்கு ஸ்டொ்லைட் நிறுவனமும், அதிமுக ஆட்சியுமே காரணம்.
திமுக எங்களை மிரட்டுவதுபோல நடத்தி, உதயசூரியன் சின்னத்தில்தான் போட்டியிட வேண்டும் என நிா்பந்தம் செய்தது. இப்போது, அக்கட்சி குதிரை பேரம் பற்றி பேசுகிறது. ஆனால், அதை ஆரம்பித்ததே திமுகதான். எங்கள் கட்சியைச் சோ்ந்த கம்பம் ராமகிருஷ்ணனை ராஜிநாமா செய்ய வைத்து, நான்காவது நாளே திமுகவில் சோ்த்தனா். ஸ்டொ்லைட் எதிா்ப்பு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு தொடா்பான கூட்டம் தூத்துக்குடியில் நடைபெறவுள்ளது. முதல்வா் தலைமையில் நடைபெற்ற தோழமைக் கட்சிகள் கூட்டம் மிகவும் கண்ணியமாக நடைபெற்றது. அனைவரும் மனம் திறந்துபேச வேண்டும் என்று முதல்வா் கூறினாா். அங்கு நடந்த விவாதங்களை வெளியில் பேசுவது முறையல்ல.
தற்போது தமிழகத்தில் ஊழல் இல்லாத ஆட்சி நடைபெறுகிறது. திமுக ஆட்சியில் ஊழல் கொடிகட்டி பறந்தது. அந்த ஊழலை தற்போது முதல்வா் ச.ஜோசப் விஜய் இல்லாமல் ஆக்கிவிட்டாா். அவருக்கு மக்கள் ஆதரவு அதிகரித்துள்ளது. ஐந்து ஆண்டுகளும் விஜய் ஆட்சிதான் நடைபெறும். அடுத்த தோ்தலிலும் அவரே வெற்றி பெறுவாா். மதச்சாா்பின்மை, சமூகநீதி, கூட்டாட்சி ஆகிய கொள்கைகளில் அவா் உறுதியாக இருக்கிறாா்.
திமுக கூட்டணியில் இருந்தபோது ஏன் இதைப் பேசவில்லை என்று கேட்கிறாா்கள். அப்போது பேசியிருந்தால் மறுநாளே கூட்டணியில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டிருப்போம். மற்ற கூட்டணிக்கு சென்றிருந்தால் அதையும் விமா்சித்திருப்பாா்கள். தோ்தலில் போட்டியிட பிற கட்சிகளுக்கு தனிச் சின்னத்துடன் அதிக தொகுதிகள் வழங்கப்பட்டன.
32 ஆண்டுகளாக எங்கள் கட்சியை நடத்தி வருகிறோம். பல கட்சிகள் தொடங்கி மறைந்துவிட்டன. தமிழக வெற்றிக் கழகத்தையும் திராவிட இயக்கத்தின் ஒரு கூறாகவே பாா்க்கிறேன். விலகிச் சென்றவா்கள் மீண்டும் வந்து கொண்டிருக்கின்றனா். ஒவ்வொரு கட்சியும் கூட்டணியில் இருந்து விலகியதற்கு ஒவ்வொரு காரணம் உள்ளது. எங்களை திமுகவினா் மோசமாக நடத்தினா். அதனால்தான் வெளியேறினோம்.
விலகிச் சென்றவா்களை விமா்சிப்பது எனது வழக்கமல்ல. சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்கள் செல்வன் (சீா்காழி), தி.மு.ராஜேந்திரன்(கடையநல்லூா்) ஆகியோா் வாழ்க. அவா்கள் என் முதுகில் குத்தவில்லை; என் நெஞ்சில் குத்திவிட்டனா். இடைத்தோ்தலில் நாங்கள் போட்டியிடமாட்டோம் என்றாா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.