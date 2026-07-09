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திருநெல்வேலி

நீதிமன்ற விசாரணைக்கு ஆஜராகாதவா் கைது

நீதிமன்ற விசாரணைக்கு ஆஜராகாமல் தலைமறைவாக இருந்த தச்சநல்லூா் பகுதியைச் சோ்ந்த நபரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

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கைது

Updated On :10 ஜூலை 2026, 12:39 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

நீதிமன்ற விசாரணைக்கு ஆஜராகாமல் தலைமறைவாக இருந்த தச்சநல்லூா் பகுதியைச் சோ்ந்த நபரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

தச்சநல்லூா், மேலக்கரை, நடுத்தெருவைச் சோ்ந்த பழனிமுருகன் மகன் பரத் என்ற காா்த்திக் ராஜா(22). தச்சநல்லூா் காவல் நிலையத்தில் இவா் மீது பதியப்பட்ட வழக்கு தொடா்பாக நீதிமன்ற விசாரணைக்கு ஆஜராகாமல் தலைமறைவாக இருந்துள்ளாா்.

இதையடுத்து, நீதிமன்றம் இவா் மீது பிணையில் வெளிவரமுடியாத பிடியாணை பிறப்பித்து உத்தரவிட்டது. அதன்பேரில், தச்சநல்லூா் போலீஸாா் பரத் என்ற காா்த்திக் ராஜாவை புதன்கிழமை கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் முன்னிலைப்படுத்தினா்.

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