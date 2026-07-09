Dinamani
விஜய்யின் ஜன நாயகனுக்கு ‘ஏ’ சான்றிதழ்!பள்ளிகளுக்குள் தேவையின்றி வேறு யாரும் நுழைய அனுமதி இல்லை: அமைச்சர் ராஜ்மோகன்தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 800 உயர்வு!ஆர்எஸ்எஸ் பெற்ற பிள்ளை என விமர்சித்த என்னுடன் ஏன் கூட்டணி வைத்தார் விஜய்? திருமாவளவன் கேள்விமேக்கேதாட்டு விவகாரம்: காங்கிரஸ் அமைச்சரை அமைச்சரவையிலிருந்து விடுவிக்க முதல்வர் விஜய் தயாரா? - இபிஎஸ் பயணச்சீட்டு பரிசோதகரை தாக்கிய வழக்கில் வழக்குரைஞருக்கு முன்ஜாமீன்!திருமாவளவனுக்கு நோபல் பரிசு! கருத்தைத் திரும்பப் பெற்ற வைகோபெயரை மாற்றலாம்; வரலாற்றை மாற்ற முடியாது: தங்கம் தென்னரசு!
/
திருநெல்வேலி

நெல்லையப்பா் கோயிலில் ஆடிப்பூரத் திருவிழா கொடியேற்றம்

திருநெல்வேலி நெல்லையப்பா்-காந்திமதி அம்மன் திருக்கோயிலில் ஆடிப்பூரத் திருவிழா வியாழக்கிழமை கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது.

News image

நெல்லையப்பா்-காந்திமதி அம்பாள் கோயில் ஆடிப்பூரத் திருவிழா கொடியேற்றத்தைத் தொடா்ந்து கொடி மரத்துக்கு நடைபெற்ற சிறப்பு தீபாராதனை.

Updated On :10 ஜூலை 2026, 12:48 am IST

Syndication

திருநெல்வேலி நெல்லையப்பா்-காந்திமதி அம்மன் திருக்கோயிலில் ஆடிப்பூரத் திருவிழா வியாழக்கிழமை கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது. இதையொட்டி, அதிகாலை கோயில் நடைத் திறக்கப்பட்டு சுவாமி அம்பாளுக்கு சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன. பின்னா் காலை 8 மணிக்கு மங்கள இசை, வேத மந்திரங்கள் முழங்க அம்மன் சந்நிதி முன்புறமுள்ள கொடிமரத்தில் ஆடிப்பூரத் திருவிழா கொடியேற்றப்பட்டது.

அதைத் தொடா்ந்து கொடிமரத்துக்கு சிறப்பு அபிஷேக, ஆராதனைகள் நடைபெற்றன. இதில், திரளான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டு தரிசனம் செய்தனா். மாலையில் கோயில் ஊஞ்சல் மண்டபத்தில் வைத்து அம்பாளுக்கு சிறப்பு அபிஷேகமும், பல்வேறு மலா்களால் அலங்காரமும் செய்யப்பட்டு தீபாராதனையும் நடைபெற்றன. தொடா்ந்து 10 நாள்கள் நடைபெறும் இத்திருவிழாவில் தினமும் காலை மற்றும் மாலை வேளைகளில் சுவாமி-அம்பாளுக்கு சிறப்பு அபிஷேக, ஆராதனைகள் நடைபெறும். விழாவின் சிகர நிகழ்ச்சியான வளைகாப்பு வைபவம் வரும் 12-ஆம் தேதி பகல் 12 மணிக்குள் அம்மன் சந்நிதியில் உள்ள ஊஞ்சல் மண்டபத்தில் நடைபெறவுள்ளது. வளைகாப்பு வைபவம் நிறைவடைந்ததும், விழாவில் பங்கேற்கும் பெண் பக்தா்களுக்கு பிரசாத வளையல்கள் வழங்கப்படும். இரவு 8 மணிக்கு காந்திமதி அம்பாள் வெள்ளி ரிஷப வாகனத்தில் எழுந்தருளி நான்கு ரத வீதிகளிலும் வீதியுலா நடைபெறும். விழாவின் மற்றொரு முக்கிய நிகழ்வான முளைக்கட்டு திருவிழா, 10-ஆம் திருநாளான ஜூலை 18-ஆம் தேதி இரவு ஊஞ்சல் மண்டபத்தில் நடைபெறும். ஏற்பாடுகளை கோயில் நிா்வாகம் செய்து வருகிறது.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

செங்கல்பட்டு சேப்பாட்டியம்மன் கோயில் ஊஞ்சல் உற்சவம்

செங்கல்பட்டு சேப்பாட்டியம்மன் கோயில் ஊஞ்சல் உற்சவம்

காரைக்குறிச்சியில் கருப்பண்ணசாமி கோயில் குடமுழுக்கு

காரைக்குறிச்சியில் கருப்பண்ணசாமி கோயில் குடமுழுக்கு

நெல்லையப்பா்- காந்திமதி அம்மன் கோயில் ஆனித் திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் கோலாகலமாக தொடங்கியது!

நெல்லையப்பா்- காந்திமதி அம்மன் கோயில் ஆனித் திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் கோலாகலமாக தொடங்கியது!

நெல்லையப்பா் கோயில் ஆனி திருவிழா: ஆட்சியா் ஆலோசனை

நெல்லையப்பா் கோயில் ஆனி திருவிழா: ஆட்சியா் ஆலோசனை

விடியோக்கள்

ஃபிபா: ஆரம்பமாகிறது காலிறுதிச் சுற்று! | FIFA | FIFA World Cup |

ஃபிபா: ஆரம்பமாகிறது காலிறுதிச் சுற்று! | FIFA | FIFA World Cup |

MK Stalin உடன் மீண்டும் பேச்சா? குழப்பும் Thirumavalavan

MK Stalin உடன் மீண்டும் பேச்சா? குழப்பும் Thirumavalavan

ஆளுநர் கேள்வி கேட்கக்கூடாது! ஆனால் நீங்கள் என்ன செய்தீர்கள்? | வைகை | Madurai | Su. Venkatesan

ஆளுநர் கேள்வி கேட்கக்கூடாது! ஆனால் நீங்கள் என்ன செய்தீர்கள்? | வைகை | Madurai | Su. Venkatesan

"எல்லா அமைச்சர்களும் ரீல்ஸ்தான் எடுக்கிறார்கள்!": நயினார் நாகேந்திரன்! | BJP | TVK

"எல்லா அமைச்சர்களும் ரீல்ஸ்தான் எடுக்கிறார்கள்!": நயினார் நாகேந்திரன்! | BJP | TVK