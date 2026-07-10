ஆழ்வாா்குறிச்சி குட்செப்பா்டு மெட்ரிக். பள்ளி மாணவா்கள் சாதனை

தென்காசி மாவட்ட அளவில் நடைபெற்ற சப்-ஜூனியா் ஆண்கள், பெண்களுக்கான அட்டாயா பட்டாயா போட்டியில் குட்செப்பா்டு மெட்ரிக். பள்ளி மாணவா்கள் வெற்றிபெற்று சாதனை படைத்தனா் .
அட்டாயா பட்டாயா கழகம் சாா்பில், பாட்டகுறிச்சியில் உள்ள மாவட்ட விளையாட்டு அரங்கில் சப் ஜூனியா்களுக்கான மாவட்ட அளவிலான அட்டாயா பட்டாயா போட்டி நடைபெற்றது.
இதில் ஆழ்வாா்குறிச்சி குட்செப்பா்டு மெட்ரிக். மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவா், மாணவியா் அணி முதலிடம் பிடித்து மாநில அளவிலான போட்டிக்கு தகுதி பெற்றன.
சாதனைப் படைத்த மாணவா்கள் கிஷோா் ஜெய்முகேஷ், நிரஞ்சன், முகம்மது நஜீம், இசைப் பிரியன், அருண் உதயகுமாா், காா்த்திகேயன், முகம்மது உஷ்மான், மாணவிகள் அஜிதா, முகுந்தனா, பிருந்தாலட்சுமி, பொன்மாலா, மகாலட்சுமி ஆகியோரை பள்ளித் தாளாளா் ஆண்டனி பாபு, முதல்வா் ஜோசபின் விமலா, தலைமையாசிரியா் மீராள், பயிற்சியாளா் வைரமுத்து, உடற்கல்வி ஆசிரியா்கள் ரவி அருண், இசைவாணி உள்ளிட்டோா் பாராட்டினா்.
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