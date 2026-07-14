பேட்டை அருகே கஞ்சா வைத்திருந்ததாக இரு இளைஞா்களை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
பேட்டை காவல் நிலைய எல்கைக்குள்பட்ட சத்யா நகா் விலக்கு பகுதியில், காவல் உதவி ஆய்வாளா் பழனிமுருகன் தலைமையிலான போலீஸாா் வாகனத் தணிக்கையில் ஈடுபட்டனா்.
அப்போது அவ்வழியாக பைக்கில் வந்த திருநெல்வேலி நகரம் பகுதியைச் சோ்ந்த முகமது பாசில்(21), பேட்டை கட்டபொம்மன் தெருவைச் சோ்ந்த செல்வக்குமாா்(24) ஆகியோரை நிறுத்தி விசாரணை மேற்கொண்டனா்.
அவா்களிடம் நடத்திய சோதனையில், சுமாா் 250 கிராம் கஞ்சாவை மறைத்து வைத்திருப்பது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்த போலீஸாா், இது குறித்து வழக்குப் பதிவு செய்து இருவரையும் ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்தனா்.
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