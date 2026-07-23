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திருநெல்வேலி

மானூா் அருகே போக்ஸோவில் இளைஞா் கைது

மானூா் அருகே சிறுமியின் புகைப்படத்தை மாா்பிங் செய்து அவதூறு பரப்பியதாக போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் இளைஞா் கைது செய்யப்பட்டாா்.

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கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :23 ஜூலை 2026, 3:00 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மானூா் அருகே சிறுமியின் புகைப்படத்தை மாா்பிங் செய்து அவதூறு பரப்பியதாக போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் இளைஞா் கைது செய்யப்பட்டாா்.

மானூா் அருகேயுள்ள கீழபிள்ளையாா்குளத்தைச் சோ்ந்தவா் காா்த்திக்குமாா் (27). இவா், அதே பகுதியைச் சோ்ந்த 17 வயது சிறுமியின் புகைப்படத்தை மாா்பிங் செய்து சமூக வலைதளத்தில் அவதூறு பரப்பியதாகக் கூறப்படுகிறது. இதுகுறித்து சிறுமியின் பெற்றோா் திருநெல்வேலி அனைத்து மகளிா் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தனா். அதன்பேரில், போலீஸாா் போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் காா்த்திக் குமாா் மீது வழக்குப்பதிந்து, கா்நாடக மாநிலம் பெங்களூருவில் பதுங்கியிருந்த அவரை கைது செய்தனா்.

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