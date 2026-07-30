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திருநெல்வேலி

காவல்துறை சாா்பில் மக்கள் குறைதீா் கூட்டம்

திருநெல்வேலியில் காவல் துறை சாா்பில் மக்கள் குறைதீா் கூட்டம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

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மக்களிடம் குறைகளைக் கேட்டறிகிறாா் மாநகர காவல் ஆணையா் தேஷ்முக் சேகா் சஞ்சய்.

Updated On :30 ஜூலை 2026, 5:19 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருநெல்வேலியில் காவல் துறை சாா்பில் மக்கள் குறைதீா் கூட்டம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது. திருநெல்வேலி மாநகர காவல் ஆணையா் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில், மாநகர காவல் ஆணையா் தேஷ்முக் சேகா் சஞ்சய் தலைமை வகித்து மனுக்களைப் பெற்றாா்.

அதே போல் காவல் துணை ஆணையா், சரக உதவி ஆணையா் அலுவலகங்கள் மற்றும் மாநகர காவல் நிலையங்களில் காவல் ஆய்வாளா்களிடமும் பொதுமக்கள் மனு அளித்தனா். அனைத்து மனுக்கள் மீதும் விசாரணை மேற்கொண்டு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க அதிகாரிகளுக்கு மாநகர காவல் ஆணையா் உத்தரவிட்டாா்.

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