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திருநெல்வேலி

நெல்லை, தென்காசி மாவட்ட அணைகள் நீா் மட்டம் (29.7.2026)

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பாபநாசம் அணை. - கோப்புப்படம்

Updated On :30 ஜூலை 2026, 4:50 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பாபநாசம்-62.90

சோ்வலாறு-74.64

மணிமுத்தாறு-69.31

வடக்கு பச்சையாறு-6

நம்பியாறு-14

கொடுமுடியாறு-29

தென்காசி மாவட்டம்

கடனா-58

ராமநதி-50.50

கருப்பாநதி-44.05

குண்டாறு-35.62

அடவிநயினாா்-83.25....

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