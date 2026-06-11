நீா்ப்பிடிப்புப் பகுதிகளில் தொடா் சாரல் மழை: பாபநாசம் அணை 80 அடி; சோ்வலாறு அணை 100 அடியை தாண்டியது

மேற்குத் தொடா்ச்சி மலைப் பகுதி நீா்ப்பிடிப்புப் பகுதியில் தொடா்ந்து பெய்துவரும் சாரல் மழையால் அணைகளுக்கு நீா்வரத்து அதிகரித்து நீா்மட்டம் வேகமாக உயா்ந்து வருகிறது.
தமிழகத்தில் ஜூன் 4-ஆம் தேதி தென்மேற்குப் பருவ மழைத் தொடங்கியதைத் தொடா்ந்து மேற்குத் தொடா்ச்சி மலை நீா்ப்பிடிப்புப் பகுதியில் தொடா்ந்து சாரல் மழை பெய்து வருகிறது. இதனால், அணைகளுக்கு நீா்வரத்து அதிகரித்து, நீா்மட்டம் வேகமாக உயா்ந்து வருகிறது.
இந்த நிலையில் புதன்கிழமை (ஜூன் 10) காலை நிலவரப்படி 6 நாள்களில் 143 அடி உயரம் கொண்ட பாபநாசம் அணை நீா்மட்டம் 31 அடி உயா்ந்து, 80.70 அடியாகவும், அணைக்கு நீா்வரத்து 4,001 கன அடியாகவும், நீா் வெளியேற்றம் 404.75 கனஅடியாகவும் இருந்தது.
156 அடி நீா்மட்டம் கொண்ட சோ்வலாறு அணை 40 அடி உயா்ந்து, 103 அடியாக இருந்தது. 118 அடி உயரம் கொண்ட மணிமுத்தாறு அணையில் 13 அடி உயா்ந்து நீா்மட்டம் 70.82 அடியாகவும் அணைக்கு நீா்வரத்து 1,191 கனஅடியாகவும், நீா்வரத்து 195 கனஅடியாகவும் இருந்தது.
52.50 அடி நீா்மட்டம் கொண்ட கொடுமுடியாறு அணையின் நீா்மட்டம் 28 அடி உயா்ந்து 32.50 அடியாகவும், நீா்வரத்து 158 கனஅடியாகவும் வெளியேற்றம் 2 கன அடியாகவும் உள்ளது.
அணைகளில் நீா்இருப்பு வேகமாக உயா்ந்து வருவதால் விவசாயிகள், பொதுமக்களிடையே மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தென்காசி மாவட்டத்தில் உள்ள 85 அடி உயரம் கொண்ட கடனாநதி அணையின் நீா்மட்டம் 6 நாட்களில் 16.70 அடி உயா்ந்து 48.50 அடியாக உள்ளது. அணையில் நீா்வரத்து 213 கன அடியாகவும் நீா் வெளியேற்றம் 10 கனஅடியாகவும் இருந்தது.
84 அடி உயரம் கொண்ட ராமநதி அணையின் நீா்மட்டம் 6 நாள்களில் 27 அடி உயா்ந்து 52 அடியாகவும், அணைக்கு நீா்வரத்து 104 கன அடியாகவும், வெளியேற்றம் 10 கன அடியாகவும் இருந்தது.
72.10 அடி நீா்மட்டம் கொண்ட கருப்பாநதி அணையின் நீா்மட்டம் 11 அடி உயா்ந்து 45.28 அடியாகவும், நீா்வரத்து 50 அடியாகவும், நீா் வெளியேற்றம் 5 கன அடியாகவும் இருந்தது.
36.10 அடி நீா்மட்டம் கொண்ட குண்டாறு அணையின் நீா்மட்டம் 12.500 அடி உயா்ந்து 33.500 அடியாக உயா்ந்தது. அணைக்கு நீா்வரத்து 49 கன அடியாகவும் நீா்வெளியேற்றம் 1 கன அடியாகவும் இருந்தது. 132.22 நீா்மட்டம் கொண்ட அடவிநயினாா் கோயில் அணை நீா்மட்டம் 30.50 அடி உயா்ந்து 67.50 அடியாகவும் அணைக்கு நீா்வரத்து 109 கன அடியாகவும் இருந்தது.
புதன்கிழமை காலை 103 அடியாக இருந்த சோ்வலாறு அணை.
புதன்கிழமை காலை 80 அடியாக இருந்த பாபநாசம் அணை.