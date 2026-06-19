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திருநெல்வேலியில் சிறுமியிடம் பாலியல் தொந்தரவில் ஈடுபட்ட இளைஞரை போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் திருநெல்வேலி நகரம் அனைத்து மகளிா் போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
திருநெல்வேலி மாநகரம், மணிமூா்த்தீஸ்வரம், வாழவந்தம்மன்கோயில் தெருவைச் சோ்ந்தவா் ராஜூ மகன் பெருமாள்(23). தொழிலாளி. இவா் 16 வயது சிறுமியை திருமணம் செய்து கொள்வதாகக் கூறி, அவரிடம் பாலியல் தொந்தரவில் ஈடுபட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. இதனை அறிந்த சிறுமியின் பெற்றோா், இது குறித்து திருநெல்வேலி நகரம் அனைத்து மகளிா் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தனா். அதன் பேரில் போலீஸாா் விசாரணை மேற்கொண்டு, போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்து பெருமாளை புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.