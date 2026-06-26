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திருநெல்வேலி

நெல்லையப்பா் கோயிலில் சுவாமி-அம்மன் வீதியுலா

திருநெல்வேலி நெல்லையப்பா்- காந்திமதியம்மன் கோயிலில் ஆனித்திருவிழாவை முன்னிட்டு சுவாமி-அம்மன் வியாழக்கிழமை வீதியுலா வந்து பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்தனா்.

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கோயிலில் சுவாமி தரிசனம் செய்த மதுரை ஆதீனம் ஹரிஹர ஞானசம்பந்த தேசிக சுவாமிகள்.

Updated On :26 ஜூன் 2026, 5:57 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருநெல்வேலி நெல்லையப்பா்- காந்திமதியம்மன் கோயிலில் ஆனித்திருவிழாவை முன்னிட்டு சுவாமி-அம்மன் வியாழக்கிழமை வீதியுலா வந்து பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்தனா்.

இக்கோயிலில் ஆனிப் பெருந்திருவிழா கடந்த 20 ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. வியாழக்கிழமை காலையில் அம்பாரியுடன் கூடிய யானை வாகனத்தில் சுவாமியும், அன்ன வாகனத்தில் அம்மனும் வீதியுலா வந்தனா். மாலையில் சுவாமி-அம்மனுக்கு சிறப்பு அலங்காரம் முடிந்ததும் மகா தீபாராதனை நடைபெற்றது.

மதுரை ஆதீனம் தரிசனம்: இதில், மதுரை ஆதீனம் ஹரிஹர ஞானசம்பந்த தேசிக சுவாமிகள் பங்கேற்று சுவாமி தரிசனம் செய்தாா். பின்னா், பக்தா்களுக்கு அருளாசி வழங்கினாா்.

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