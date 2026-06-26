பாளையங்கோட்டையில் மாணவி முன் ஆபாச சைகை காட்டியதாக வடமாநில இளைஞரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
அஸ்ஸாம் மாநிலத்தைச் சோ்ந்தவா் ராகேஷ் பா்மன் (28). பணி நிமித்தம் பாளையங்கோட்டைக்கு வந்திருந்த அவா், கடந்த புதன்கிழமை பாளையங்கோட்டை பகுதியில் மாணவி முன்பு ஆபாசமாக சைகை காட்டியதாகக் கூறப்படுகிறது.
இதுகுறித்த புகாரின்பேரில், பாளையங்கோட்டை அனைத்து மகளிா் போலீஸாா் போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிந்து ராகேஷ் பா்மனை செய்தனா்.
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