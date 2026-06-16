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காஞ்சிபுரம்

சிறுமிக்கு பாலியல் தொந்தரவு: வடமாநில இளைஞா் கைது

படப்பை அருகே 10 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்த வடமாநில இளைஞரை மணிமங்கலம் போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

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கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :16 ஜூன் 2026, 1:24 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

படப்பை அருகே 10 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்த வடமாநில இளைஞரை மணிமங்கலம் போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

பிகாா் மாநிலத்தைச் சோ்ந்தவா் ஜெய்சந்த் (43). இவா் கூடுவாஞ்சேரி அடுத்த ஆதனூா் பகுதியில் தங்கி அதே பகுதியில் நடைபெற்று வரும் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு கட்டுமான பணிகளில் கட்டடத் தொழிலாளியாக பணியாற்றி வருகிறாா். இந்த நிலையில், கட்டட கட்டுமானப் பணிகள் நடைபெற்று வரும் சாலையில், ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு சென்ற 10 வயது சிறுமிக்கு ஜெய்சந்த் பாலியல் தொந்தரவு செய்துள்ளாா். இதனால் கத்தி கூச்சலிட்ட சிறுமி அவரிடம் இருந்து தப்பி வீட்டுக்குச் சென்று, நடந்த சம்பவத்தை அவரது பெற்றோரிடம் தெரிவித்துள்ளாா்.

இதையடுத்து, அப்பகுதி பொதுமக்கள் ஜெய்சந்தை பிடித்து தா்ம அடி கொடுத்து அவரை மணிமங்கலம் காவல் நிலைய போலீஸாரிடம் ஒப்படைத்துள்ளனா்.

இது குறித்து மணிமங்கலம் போலீஸாா் ஜெய்சந்தை கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

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