அறிவியல் மையத்தில் பயிற்சி தொடக்கம்

திருநெல்வேலியில் உள்ள மாவட்ட அறிவியல் மையத்தில் கோடைக்கால பயிற்சி முகாம் புதன்கிழமை தொடங்கப்பட்டது.
திருநெல்வேலி மாவட்ட அறிவியல் மையம் சாா்பில் விடுமுறை பொழுதுபோக்கு வகுப்புகள் (வொகேஷன் ஹாப்பி கோா்சஸ்) 2026 எனும் கோடைக்கால பயிற்சி முகாம் ஆண்டுதோறும் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. அதன்படி, மின்சாரம் மற்றும் காந்தவியல் ( நேரடி- இணையவழி ), நபஉங பா்ஹ்ள் ஸ்டெம் டாய்ஸ் (நேரடி - இணையவழி), வானியல், ஆா்டினோ அடிப்படை பயிற்சிகள் ஆகியவை வழங்கப்படுகின்றன.
மின்சாரம் மற்றும் காந்தவியல் பயிற்சி வகுப்பினை மாவட்ட அறிவியல் அலுவலா் பி. மாரிலெனின் தொடங்கி வைத்து பேசுகையில், இப்பயிற்சி வகுப்பு முழுவதும் செயல்முறை கற்றல் அடிப்படையில் நடைபெறும் என்றாா். கல்வி உதவியாளா் டி. கந்தவேல்ராஜா உள்பட பலா் கலந்துகொண்டனா்.
