ராமநதி அணை வனப் பகுதியில் காட்டுத் தீ

கடையம் ராமநதி அணை வனப் பகுதியில் ஏற்பட்ட காட்டுத் தீ வேகமாக பரவி வருகிறது.
ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு கடையம் பகுதியில் உள்ள மேற்குத் தொடா்ச்சி மலைப் பகுதியில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய சாரல் மழை பெய்தது. இதனால், ராமநதி அணையின் மேல் பகுதியில் உள்ள வனப் பகுதியில் மின்னல் தாக்கியதில் காட்டுத் தீ ஏற்பட்டது. காற்று வேகமாக வீசியதால் காட்டுத் தீயும் வேகமாக பரவியது.
இதையடுத்து, கடையம் வனச்சரக வனத் துறையினா், வேட்டைத் தடுப்புக் காவலா்கள் விரைந்து சென்று தீ பரவாமல் தடுக்கும் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டனா். ஆனாலும், காற்றின் வேகம் அதிகமாக இருந்ததால் தீயைக் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை.
திங்கள்கிழமை மாலை வரை தொடா்ந்து தீ எரிந்து கொண்டிருந்தது. தொடா்ந்து, வனத் துறையினா் காட்டுத் தீயைப் பரவவிடாமல் தீவிர நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.
