திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் சிறாா்கள் குற்றச் சம்பவத்தில் ஈடுபடுவதை தடுக்க சிறப்பு விழிப்புணா்வு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் வி.பிரசன்னகுமாா் தெரிவித்தாா்.
திருநெல்வேலி அருகே புறகாவல் நிலையம் மீது பெட்ரோல் குண்டு வீசப்பட்ட சம்பவம் தொடா்பாக செய்தியாளா்களைச் சந்தித்த அவா் கூறியது: பெட்ரோல் குண்டு வீச்சில் பத்தாம் வகுப்பு தோ்வு எழுதியுள்ள மூன்று சிறுவா்கள் பிடிபட்டனா். அவா்களிடம் மேற்கொண்ட விசாரணையில் மது அருந்திவிட்டு இந்தச் செயலில் ஈடுபட்டதாகவும், சினிமாவை பாா்த்து இது போன்ற பெட்ரோல் குண்டுகளை தயாரித்ததாகவும் அதனை காவல் நிலையம் மீது வீசியதாகவும் தெரிவித்துள்ளனா்.
அரசு மதுபான கடையில் இருந்து நேரடியாக மது வாங்கினாா்களா அல்லது வேறு யாரேனும் இவா்களுக்கு மது வாங்கிக் கொடுத்தனரா, காவல்துறை மீது ஏன் இந்த கோபம் போன்றவை குறித்து விசாரணை நடத்தப்படும்.
மேலும், அவா்களுக்கு வாழ்வியல் நெறிமுறைகள் குறித்து விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தப்படுவதோடு, அவா்கள் பிளஸ் 1 படிப்பதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும்.
சிறாா்கள் குற்றச் செயல்களில் ஈடுபடுவதை தடுப்பது, அத்தகைய செயல்களால் எதிா்கொள்ளும் விளைவுகள் மற்றும் போதைப்பொருள்களால் ஏற்படும் பாதிப்பு, எதிா்கால நலனுக்காக கல்வியில் கவனம் செலுத்துவதன்அவசியம் ஆகியவை குறித்து பள்ளி மாணவா்களுக்கு தொடா் விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகிறது என்றாா் அவா்.