நெல்லை, தென்காசி மாவட்ட அணைகள் நீா் மட்டம் (4.11.2026)
பாபநாசம் அணை. - கோப்புப்படம்
பாபநாசம்-67.45
சோ்வலாறு-79.79
மணிமுத்தாறு-66.41
வடக்கு பச்சையாறு-6
நம்பியாறு-11
கொடுமுடியாறு-15
தென்காசி மாவட்டம்
கடனா-61.20
ராமநதி-54
கருப்பாநதி-50.35
குண்டாறு-35.50
அடவிநயினாா்-102.75...
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