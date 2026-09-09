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நெல்லை, தென்காசி மாவட்ட அணைகள் நீா் மட்டம் (8.9.2026)

பாபநாசம் அணை. - கோப்புப்படம்

Published On :9 செப்டம்பர் 2026, 4:00 am IST

பாபநாசம்-64.20

சோ்வலாறு-69.45

மணிமுத்தாறு-60.65

வடக்கு பச்சையாறு-6

நம்பியாறு-12.35

கொடுமுடியாறு-5

தென்காசி மாவட்டம்

கடனா-72.50

ராமநதி-67

கருப்பாநதி-47.15

குண்டாறு-35.50

அடவிநயினாா்-106.50...

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