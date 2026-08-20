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திருநெல்வேலி

நெல்லை, தென்காசி மாவட்ட அணைகள் நீா் மட்டம் (19.8.2026)

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பாபநாசம் அணை. - கோப்புப்படம்

Updated On :20 ஆகஸ்ட் 2026, 4:59 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பாபநாசம்-79.85

சோ்வலாறு-84.32

மணிமுத்தாறு-64.69

வடக்கு பச்சையாறு-6

நம்பியாறு-14

கொடுமுடியாறு-14.50

தென்காசி மாவட்டம்

கடனா-76.10

ராமநதி-73.50

கருப்பாநதி-49.87

குண்டாறு-36.10

அடவிநயினாா்-110...

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