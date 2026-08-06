நெல்லை, தென்காசி மாவட்ட அணகள் நீா் மட்டம் (5.8.2026)

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பாபநாசம்-80.65
சோ்வலாறு-98.72
மணிமுத்தாறு-68.28
வடக்கு பச்சையாறு-6
நம்பியாறு-14
கொடுமுடியாறு-26.25
தென்காசி மாவட்டம்
கடனா-72.10
ராமநதி-70
கருப்பாநதி-48.89
குண்டாறு-36.10
அடவிநயினாா்-108.50...
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