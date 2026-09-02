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நெல்லை, தென்காசி மாவட்ட அணைகள் நீா் மட்டம் (1.9.2026)

பாபநாசம் அணை.

Published On :2 செப்டம்பர் 2026, 5:36 am IST

பாபநாசம்-70.85

சோ்வலாறு-77.06

மணிமுத்தாறு-61.50

வடக்கு பச்சையாறு-6

நம்பியாறு-14

கொடுமுடியாறு-11

தென்காசி மாவட்டம்

கடனா-75.10

ராமநதி-72.75

கருப்பாநதி-48.12

குண்டாறு-36.10

அடவிநயினாா்-110.75...

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