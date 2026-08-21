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நெல்லை, தென்காசி மாவட்ட அணைகள் நீா் மட்டம் (20.8.2026)

பாபநாசம் அணை. - கோப்புப்படம்

Published On :21 ஆகஸ்ட் 2026, 2:33 am IST

பாபநாசம்-78.80

சோ்வலாறு-82.32

மணிமுத்தாறு-64.46

வடக்கு பச்சையாறு-6

நம்பியாறு-14

கொடுமுடியாறு-14.50

தென்காசி மாவட்டம்

கடனா-75.80

ராமநதி-73

கருப்பாநதி-49.05

குண்டாறு-36.10

அடவிநயினாா்-109.25...

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