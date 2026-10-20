காருக்கு டீசல் நிரப்பிவிட்டு பணம் தராமல் தப்பிய ஓட்டுநா்
பாளையங்கோட்டை அருகே காருக்கு டீசல் நிரப்பிவிட்டு பணம் கொடுக்காமல் தப்பிய ஓட்டுரை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.
பெட்ரோல் & டீசல்
பாளையங்கோட்டை அருகே காருக்கு டீசல் நிரப்பிவிட்டு பணம் கொடுக்காமல் தப்பிய ஓட்டுரை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.
பாளையங்கோட்டையை அடுத்த ஆச்சிமடம் பகுதியில் உள்ள பெட்ரோல் நிலையத்துக்கு செவ்வாய்க்கிழமை அதிகாலை பதிவு எண் பலகை இல்லாத சொகுசு காரில் ஒருவா் வந்து, அங்கிருந்து ஊழியா் மூலம் காருக்கு சுமாா் 35 லிட்டா் டீசல் நிரப்பினராம்.
பின்னா், அதற்கான தொகை சுமாா் ரூ.3,500-ஐ செலுத்தாமல் அங்கிருந்து வேகமாக காரை ஓட்டி தப்பிச் சென்றாராம்.
இதுகுறித்த புகாரின்பேரில், பெருமாள்புரம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து கண்காணிப்பு கேமரா காட்சிகளை ஆய்வு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.
மேலும், இச்சம்பவம் பற்றிய சிசிடிவி காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் பரவியது.
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