பெட்ரோல், டீசல் விலையை உயர்த்தியது நயாரா!
பெட்ரோல், டீசல் விலையை நயாரா நிறுவனம் உயர்த்தியுள்ளது பற்றி...
கோப்புப் படம் - ENS
மேற்காசியாவில் மீண்டும் போர் பதற்றம் காரணமாக கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்ந்துள்ளதால் பெட்ரோல், டீசல் விலையை நயாரா நிறுவனம் உயர்த்தியுள்ளது.
மேற்காசியாவில் போர் பதற்றம் தொடர்ந்து நீடிப்பதால் கச்சா எண்ணெய் விலை அவ்வப்போது 100 டாலரைத் தாண்டி விற்பனையாகி வருகிறது.
இதையடுத்து இந்தியாவின் முன்னணி தனியார் எரிபொருள் விற்பனை நிறுவனமான நயாரா, பெட்ரோல், டீசல் விலையை உயர்த்தி அறிவித்துள்ளது.
அதன்படி பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு ரூ. 5 -ம் டீசல் விலை லிட்டருக்கு ரூ. 3 -ம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. நாடு முழுவதும் 7,108 நயாரா பெட்ரோல் நிலையங்களில் இன்று (சனிக்கிழமை) முதல் இந்த விலை உயர்வு அமலுக்கு வருவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தியன் ஆயில், ஹிந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் உள்ளிட்ட நிறுவனங்கள் பெட்ரோல், டீசல் விலையை உயர்த்தவில்லை.
முன்னதாக நயாரா நிறுவனம் கடந்த மார்ச் மாதத்தில் பெட்ரோல், டீசல் விலையை உயர்த்தி பின்னர் ஜூன் மாதம் விலையைக் குறைத்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Nayara Energy raises petrol and diesel price all over india
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