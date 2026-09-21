டீசல் தொழில்துறையின் மீதான கட்டுப்பாட்டை இழந்த ரஷியா: டிரம்ப்
டீசல் தொழில்துறையின் மீதான கட்டுப்பாட்டை ரஷியா இழந்துள்ளதாக டிரம்ப் தெரிவித்தது குறித்து...
அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப். - கோப்புப் படம்
டீசல் தொழில்துறையின் மீதான கட்டுப்பாட்டை ரஷியா இழந்துள்ளதாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார்.
ரஷியா - உக்ரைன் இடையே கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு பிப் 24 அன்று தொடங்கிய போர் தற்போதுவரை தொடர்ந்து வருகிறது. இதில் ஆரம்ப காலத்தில் ரஷிய தாக்குதலுக்கு ஈடுகொடுக்க முடியாமல் பின்வாங்கிய உக்ரைன், அண்மைக்காலமாக தீவிர பதிலடி கொடுத்து வருகிறது.
கடந்த சனிக்கிழமை (செப். 19) ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட டிரோன்களை ஏவி ரஷியா மீது உக்ரைன் நடத்திய தாக்குதலால் மாஸ்கோவில் உள்ள கச்சா எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு ஆலையில் பெரும் சேதம் ஏற்பட்டது.
இந்தப் போரில் உக்ரைனுக்கு அமெரிக்கா ஆயுதம் வழங்கி உதவி செய்து வருகிறது. மேலும், போரை முடிவுக்குக் கொண்டுவர அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப்பும் தனது முயற்சிகளை தொடர்ந்து வருகிறார்.
இதுகுறித்து அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் தனது சமூக ஊடகப் பக்கத்தில் படிவிட்டுள்ளதாவது:
துரதிர்ஷ்டவசமாக, டீசல் தொழில்துறையின் மீதான தனது கட்டுப்பாட்டை உக்ரைனுடனான போரின் காரணமாக ரஷியா இழந்துள்ளது.
ரஷியாவுக்குச் சொந்தமான ஏராளமான டீசல் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களை உக்ரைன் தாக்கி, செயலிழக்கச் செய்துள்ளது. உக்ரைனுடனான இந்த முடிவில்லாத போர் முடிவுக்குக் கொண்டுவரப்பட வேண்டும்.
இந்தப் போரால் உலகம் முழுவதிலும் ஒவ்வொரு மாதமும் 25,000 பேர் பாதிக்கப்படுகின்றனர். பெரும்பாலும் ராணுவ வீரர்கள் கொல்லப்படுகின்றனர். என்னவொரு அவமானம்! என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
சர்வதேச ஆற்றல் முகமையின் தரவுகளின்படி, உக்ரைனின் தீவிரமான டிரோன் தாக்குதல்களால் ரஷியாவின் டீசல் உற்பத்தி சுமார் 30 சதவீதம் வரை வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
US President Donald Trump has stated that Russia has lost control over the diesel industry.
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