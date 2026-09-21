கனடாவில் விமானப் பயிற்சியின் போது விபத்து: தமிழகம், புதுச்சேரியைச் சேர்ந்த 2 மாணவர்கள் பலி!
கனடாவில் விமானப் பயிற்சியின்போது ஏற்பட்ட விபத்தில் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியைச் சேர்ந்த 2 மாணவர்கள் பலியாகினர்.
கோப்புப் படம்
கனடாவில் விமானப் பயிற்சியின்போது ஏற்பட்ட விபத்தில் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியைச் சேர்ந்த 2 மாணவர்கள் பலியாகினர்.
கனடாவின் வான்கூவர் நகரில் உள்ள இந்தியத் துணைத் தூதரகம் இதுதொடர்பாக வெளியிட்ட இரங்கல் பதிவில், பலியான மாணவர்கள் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த மனோஜ் சிவகுமார் மற்றும் புதுச்சேரியைச் சேர்ந்த ஸ்ரீசரண் திருஞானசம்பந்தம் ஆகியோர் என அடையாளம் கண்டுள்ளது.
அப்பதிவில், "கனடாவில் விமானப் பயிற்சியின்போது ஏற்பட்ட துயரமான விமான விபத்தில் உயிரிழந்த தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியைச் சேர்ந்த இந்திய மாணவர்களான திரு. மனோஜ் சிவகுமார் மற்றும் ஸ்ரீசரண் திருஞானசம்பந்தம் ஆகியோரின் மறைவுக்கு வான்கூவரில் உள்ள இந்தியத் துணைத் தூதரகம் ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறது.
இந்தக் கடினமான சூழலில், அவர்களை இழந்து வாடும் குடும்பத்தினருக்கு எங்கள் மனமார்ந்த அனுதாபங்களைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறோம்.
உயிரிழந்தவர்களின் உடல்களை இந்தியாவுக்குக் கொண்டுவருவது தொடர்பாகக் குடும்பத்தினருக்குத் தேவையான அனைத்துத் உதவிகளையும் வழங்க இந்தியத் துணைத் தூதரகம் தயாராக உள்ளது. அவர்களின் ஆன்மா சாந்தியடையட்டும்” எனக் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
இந்திய மாணவர்களின் விபத்து பற்றிய மேலதிக விவரங்கள் உடனடியாகக் கிடைக்கவில்லை.
கனடா செய்தி நிறுவனங்களின் அறிக்கைகளின்படி, விமானப் பயிற்சிப் பள்ளியான ஹார்வ்ஸ் ஏர் இயக்கிய செஸ்னா 172 என்கிற விமானம், ரெஜினா பகுதியிலிருந்து மனிடோபாவின் ஸ்டீன்பாக் பகுதிக்கு இரவு நேர நீண்ட தூரப் பயணத்தில் 2 உரிமம் பெற்ற விமானிகளை ஏற்றிச் சென்றது. அந்த விமானம், வெள்ளிக்கிழமை அதிகாலை சஸ்காட்செவனின் கிஸ்பே அருகே விபத்துக்குள்ளானதில், விமானிகள் இருவரும் பலியாகினர்.
காலை 10.30 மணிக்குள் விமானம் அதன் இலக்கை அடையத் தவறியதால் அதுதொடர்பாக விமானப் போக்குவரத்து வாரியத்திடம் புகார் அளிக்கப்பட்டது.
அன்று மாலை 6 மணியளவில் விமானம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அதில் இருந்த இருவரும் சம்பவ இடத்திலேயே பலியான நிலையில் கண்டெடுக்கப்பட்டனர்.
விமானிகள் இருவரும் தங்களது வர்த்தக விமான உரிமங்களுக்கான விமானப் பயண நேரத்தை அதிகரிக்க குறிப்பிட்ட விமானத்தை வாடகைக்கு எடுத்ததாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
Summary
Two students from Tamil Nadu and Puducherry died in an accident during flight training in Canada.
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