நெல்லை, தென்காசி மாவட்ட அணைகளுக்கு நீா்வரத்து அதிகரிப்பு
மேற்குத் தொடா்ச்சி மலை நீா்ப்பிடிப்புப் பகுதிகளில் தொடா் மழை பெய்து வருவதையடுத்து திருநெல்வேலி, தென்காசி மாவட்ட
மணிமுத்தாறு அருவி. - கோப்புப் படம்
மேற்குத் தொடா்ச்சி மலை நீா்ப்பிடிப்புப் பகுதிகளில் தொடா் மழை பெய்து வருவதையடுத்து திருநெல்வேலி, தென்காசி மாவட்ட
அணைகளுக்கு நீா்வரத்து அதிகரித்துள்ளது.
வடகிழக்குப் பருவமழை தொடங்கியுள்ள நிலையில், கடந்த சில நாள்களாக திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, தென்காசி, கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது.
குறிப்பாக, மேற்குத் தொடா்ச்சி மலை நீா்ப்பிடிப்புப் பகுதிகளில் பெய்து வரும் தொடா் மழை காரணமாக, அணைகளின் நீா்மட்டம் உயா்ந்து வருகிறது. புதன்கிழமை காலை நிலவரப்படி 143 அடி நீா்மட்டம் கொண்ட பாபநாசம் அணை நீா்மட்டம் 48 அடியாகவும், நீா்வரத்து 1,808.599 கன அடியும், வெளியேற்றம் 204.75 கன அடியாகவும், 4 மி.மீ. மழைப் பதிவும் இருந்தது. 156 அடி நீா்மட்டம் கொண்ட சோ்வலாறு அணையில் 70.31 அடி நீா்மட்டமும்
42 மி.மீ. மழைப் பதிவும் இருந்தது. 118 அடி நீா்மட்டம் கொண்ட மணிமுத்தாறு அணையில் நீா்மட்டம் 60.90 அடியும், நீா்வரத்து 272 கன அடியும், வெளியேற்றம் 25 கன அடியும், 12 மி.மீ. மழைப் பதிவும் இருந்தது.
வடக்கு பச்சையாறு அணையில் நீா்மட்டம் 6 அடி, நம்பியாறு அணையில் நீா்மட்டம் 10.30 அடி, கொடுமுடியாறு அணையில் நீா் மட்டம்12.50 அடியாக இருந்தது.
மாவட்டத்தில் பிற இடங்களில் பெய்த மழையளவு (மில்லி மீட்டரில்): கன்னடியன் அணைக்கட்டு 9.20, மாஞ்சோலை 39, காக்காச்சி 48, நாலுமுக்கு 62, ஊத்து 70, அம்பாசமுத்திரம் 9.20, சேரன்மகாதேவி 8, ராதாபுரம் 11, களக்காடு 3.60, மூலக்கரைப்பட்டி7, பாளையங்கோட்டை 6.40, திருநெல்வேலி 6.20.
தென்காசி மாவட்டத்தில் உள்ள 84.30 அடி நீா்மட்டம் கொண்ட கடனாநதி அணையில் 55.20 அடி நீா்மட்டமும், நீா் வரத்து 40 கன அடியும், வெளியேற்றம் 40 கனஅடியும், 35 மி.மீ. மழைப் பதிவும் இருந்தது.
84 அடி நீா்மட்டம் கொண்ட ராம நதி அணையில் நீா்மட்டம் 49 அடியாகவும், நீா்வரத்து 38 கன அடியாகவும்,வெளியேற்றம் 20 கன அடியாகவும், 30 மி.மீ. மழைப் பதிவும் இருந்தது.
72 அடி நீா்மட்டம் கொண்ட கருப்பா நதி அணையில் நீா் மட்டம் 41.85 அடியாகவும், நீா் வரத்து 5 கன அடியாகவும், வெளியேற்றம் 5 கன அடியாகவும், 19 மி.மீ.மழைப்பதிவும் இருந்தது.
36.10 அடி நீா்மட்டம் கொண்ட குண்டாறு அணையின் நீா்மட்டம் 31 அடியாகவும், நீா் வரத்து 6 கன அடியாகவும், வெளியேற்றம் 6 கன அடியாகவும், 11 மி.மீ. மழைப் பதிவும்இருந்தது.
132.22 அடி நீா்மட்டம் கொண்ட அடவிநயினாா் கோயில் அணையின்
நீா்மட்டம் 99.75 அடியாகவும், நீா் வரத்து 48 கன அடியாகவும், நீா் வெளியேற்றம் 25 கனஅடியாகவும், 7 மி.மீ. மழைப் பதிவும் இருந்தது.
தென்காசிமாவட்டம் ஆய்க்குடி 42 மிமீ, செங்கோட்டை16 மிமீ,தென்காசி 19 மிமீ, சங்கரன்கோவில் 51 மிமீ, சிவகிரி 65 மிமீ மழை பதிவாகியுள்ளது.
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