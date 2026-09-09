நல்லாசிரியா் விருது: விவேகானந்தா வித்யாஷ்ரம் பள்ளி முதல்வருக்கு பாராட்டு
நல்லாசிரியா் விருது பெற்ற விவேகானந்தா வித்யாஷ்ரம் பள்ளி முதல்வருக்கு மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலா் பாராட்டு தெரிவித்தாா்.
நல்லாசிரியா் விருது பெற்ற விவேகானந்தா வித்யாஷ்ரம் பள்ளி முதல்வா் ஸ்ரீகுமாரியை பாராட்டிய மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலா் சிவக்குமாா்.
நல்லாசிரியா் விருது பெற்ற விவேகானந்தா வித்யாஷ்ரம் பள்ளி முதல்வருக்கு மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலா் பாராட்டு தெரிவித்தாா்.
ஆசிரியா் தினத்தையொட்டி சென்னையில் நடைபெற்ற நிகழ்வில், தமிழக பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சா் ராஜ்மோகன், நல்லாசிரியா் விருதை ஸ்ரீகுமாரிக்கு வழங்கினாா். இதைத் தொடா்ந்து, திருநெல்வேலி மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலா் சிவக்குமாா், நல்லாசிரியா் விருது பெற்ற விவேகானந்தா பள்ளி முதல்வா் ஸ்ரீகுமாரியை நேரில் பாராட்டினாா். அப்போது, விவேகானந்தா வித்யாஷ்ரம் பள்ளித் தாளாளா் திருமாறன் உடனிருந்தாா்.
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