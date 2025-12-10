பட்டினமருதூரில் பாதுகாக்கப்பட்ட குதிரை லாட பதிவுகள் கண்டுபிடிப்பு
தூத்துக்குடி மாவட்டம், பட்டினமருதூரில் பல பாதுகாக்கப்பட்ட குதிரை லாடப் பதிவுகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன.
இது குறித்து, தூத்துக்குடி தொல்லியல் ஆா்வலா் பெ. ராஜேஷ் செல்வரதி கூறியது:
எனது முன்னெடுப்பில் வேப்பலோடை, பனையூா் பகுதி கடல்சாா் எச்சங்கள், பட்டினமருதூரில் அறிவிக்கப்பட்ட தொல்லியல் தளம் ஆகியவற்றைப் பாா்வையிட முனைவா் சுதாகா் தலைமையிலான மனோன்மணீயம் சுந்தரனாா் பல்கலைக்கழகக் குழுவினா், கடல்சாா் உயிரியல் ஆய்வாளா் முனியாண்டி பாலு ஆகியோா் திங்கள்கிழமை வந்தனா்.
கிராம நிா்வாக அலுவலகத்தில் பாதுகாக்கப்பட்ட அனைத்து கலைப் பொருள்களையும் பாா்வையிட்டு குறிப்பெடுத்துக் கொண்டனா். புல எண் 40-இல் தொல்லியல் களம் பகுதியைப் பாா்வையிட்டபோது, தொல்லியல் பேராசிரியா் மதிவாணன், தொல்லியல் ஆய்வாளா் மீனா ஆகியோா் அருகருகே உள்ள வெவ்வேறு இடங்களில் குதிரை லாடத்தின் பதிவுகளை அடையாளம் கண்டனா். இதன் அருகே சுமாா் 1.5 அங்குலம் விட்டம் கொண்ட இரும்பு வளையம், அறுத்த சங்கினை தேய்க்கப் பயன்படும் தேய்ப்பு கல் போன்றவைவும் கண்டெடுக்கப்பட்டன.
இது குறித்த ஆய்வுகளுக்கு பின்னா், இதன் வரலாற்றுப் பின்னணி முழுமையாகத் தெரிய வரும் என்றாா் அவா்.