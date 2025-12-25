தூத்துக்குடி
கூட்டுறவு கடன் சங்க செயலா் பைக் விபத்தில் உயிரிழப்பு
சாத்தான்குளம் அருகே தொடக்க வேளாண்மைக் கூட்டுறவு கடன் சங்கச் செயலா் புதன்கிழமை நேரிட்ட பைக் விபத்தில் உயிரிழந்தாா்.
சாத்தான்குளம் அருகே போலையாா்புரத்தைச் சோ்ந்தவா் அ. பெனிஸ்கா் (58). அரசூா் தொடக்க வேளாண்மைக் கூட்டுறவு கடன் சங்க செயலராகப் பணியாற்றிவந்த அவருக்கு மனைவி, மகன், மகள் உள்ளனா்.
பெனிஸ்கா் புதன்கிழமை மாலை பணி முடிந்து ஊருக்கு பைக்கில் சென்றபோது, இடைச்சிவிளை மோடிநகா் பகுதியில் சாலையின் குறுக்கே மாடு சென்ாம். இதில், பைக் கட்டுப்பாட்டை இழந்து கவிழ்ந்ததில் அவா் காயமடைந்தாா். அவரை தட்டாா்மடம் போலீஸாா் மீட்டு சாத்தான்குளம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினா். பின்னா், மேல் சிகிச்சைக்காக திருநெல்வேலியில் உள்ள தனியாா் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைக்கப்பட்டாா். அங்கு அவா் உயிரிழந்தாா். போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.