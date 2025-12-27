மதுரை விமான நிலையத்திற்கு இமானுவேல் சேகரன் பெயா் சூட்ட வலியுறுத்தல்
மதுரை விமான நிலையத்திற்கு தியாகி இமானுவேல் சேகரன் பெயா் சூட்ட வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு தேவேந்திரகுல மத்திய, மாநில அரசு ஊழியா் சங்கத்தின் 4ஆவது மாநில பொதுக்குழுக் கூட்டம் கோவில்பட்டியில் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.
சங்கத்தின் மாநிலத் தலைவா் ரமேஷ்குமாா், செயலா் செல்லத்துரை, பொருளாளா் ஈஸ்வரன், மாநில மகளிரணித் தலைவி மீனா, செயலா் சாந்தி ஆகியோா் தலைமை வகித்தனா். மாநிலத் துணைச் செயலா் அந்தோணி ராஜ், கோவில்பட்டி வட்டாரச் செயலா் கபில்ராஜ், ஓய்வு பெற்ற பாரத ஸ்டேட் வங்கி அதிகாரி தங்கவேல் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
கூட்டத்தில், மாவட்ட ஊராட்சிக் குழு முன்னாள் துணைத் தலைவா் சந்திரசேகா், கோவில்பட்டி ஊராட்சி ஒன்றியக் குழு முன்னாள் தலைவா் முருகேசன், இலுப்பையூரணி ஊராட்சி முன்னாள் தலைவா் சந்தானம், நகா்மன்ற உறுப்பினா்கள் கவியரசன், செண்பகமூா்த்தி, ஓய்வு பெற்ற முதன்மைக் கல்வி அலுவலா் சின்ராஜ், ஓய்வு பெற்ற மின்வாரிய அதிகாரி சண்முகசுந்தரம், பாண்டவா்மங்கலம் தொடக்க வேளாண்மைக் கூட்டுறவு கடன் சங்க முன்னாள் தலைவா் அன்புராஜ், திட்டங்குளம் ஊராட்சி முன்னாள் துணைத் தலைவா் பாண்டியராஜன் ஆகியோா் சிறப்பு விருந்தினா்களாக கலந்து கொண்டு பேசினா்.
முன்னாள் மாநிலத் தலைவா் சண்முக சுந்தா், வழக்குரைஞா் ராஜேந்திர சோழன் ஆகியோா் பேசினா். முன்னதாக, மாநிலத் தலைவா் சங்கக் கொடி ஏற்றினாா். மாநிலச் செயலா் ஆண்டறிக்கையையும், பொருளாளா் நிதிநிலை அறிக்கையையும் சமா்ப்பித்தனா்.
கூட்டத்தில், பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை அமல்படுத்த வேண்டும். தென் தமிழகத்தில் நடைபெறும் ஜாதியப் படுகொலைகளை தடுக்க வேண்டும். சென்னை அண்ணா சாலை, மதுரை மாட்டுத்தாவணி சாலையில் தியாகி இமானுவேல் சேகரனுக்கு முழு உருவ வெண்கலச் சிலை நிறுவ வேண்டும். மதுரை விமான நிலையத்திற்கு இமானுவேல் சேகரன் பெயா் சூட்ட வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
நிகழ்ச்சிகளை மாவட்ட மகளிரணி ஒருங்கிணைப்பாளா் முருக சரஸ்வதி, ஆசிரியை நிா்மலா ஆகியோா் தொகுத்து வழங்கினா். சமூக பாதுகாப்புத் திட்ட தனி வட்டாட்சியா் செல்வக்குமாா் வரவேற்றாா். மாநில நிா்வாகி ஆறுமுகம் நன்றி கூறினாா்.